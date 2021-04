Prurito all’addome all’ottavo mese di gravidanza

Una domanda di: Erika

Buongiorno,

Sono all’ottavo mese di gravidanza e da alcuni giorni avverto un prurito

molto fastidioso all’addome. Questo prurito non mi fa neppure riposare bene

la notte, è più fastidioso se sono girata su un fianco. Ho provato a mettere

olio di mandorle e la crema Ceramol ma l’effetto dura poco, finché persiste

la sensazione di fresco appena applicato.

Per fortuna se mi addormento, al risveglio sembra essersi attenuato.

Mi potete per cortesia dare dei consigli su cosa fare o cosa applicare?

Grazie.





Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Gentile signora,

il prurito negli ultimi mesi di gravidanza può avere varie origini: l’addome si distende con tensione delle fibre elastiche sottocutanee, impiego improprio di creme antismagliature, oppure colestasi gravidica, (rallentamento della funzionalità epatica di smaltimento). Via email, senza avere la possibilità di vedere il suo addome, non posso esprimermi assolutamente. Le creme che già utilizza dovrebbero dare sollievo, così come gli indumenti in fibra naturale (seta, lino, cotone) a contatto con la pelle, e il fatto che non stia accadendo rende prudente consultare il suo ginecologo curante. Starà a lui valutare l’opportunità di effettuare gli esami del sangue per escludere un mal funzionamento del fegato. Cari saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

