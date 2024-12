Prurito anale e vaginale che non passa dopo l’antibiotico

Una domanda di: Maria Grazia

Una quindicina di giorni fa ho fatto tampone vaginale perché ffetta da

prurito anale e vaginale.. infatti il batterio interessato è stato lo streptococcus faecalis…avendo fatto l’antibiogramma mi è stato

prescritto Augmentin per 6 giorni. Finita la cura dopo appena un paio di giorni mi è ricomparso il prurito principalmente nella parte anale. La domanda è: possibile che ancora abbia infezione? Per lenire il prurito la ginecologa mi ha prescritto Vagisil da applicare sia in vagina che

nell’ano..ma secondo lei è più che altro irritazione…Siccome non sono convinta quando posso rifare tampone vaginale avendo finito Augmentin

martedì 26/11? E se dovesse persistere questo batterio che ho letto resistente all’antibiotico che altro si può fare per sconfiggerlo? Sono preoccupata e ansiosa…grazie.



Elisabetta Colonese Elisabetta Colonese Se ha eseguito un tampone vagino cervicale completo (con anche ricerca clamidia micoplasmi e gonococchi) e tampone anale (a parte) e l’unico patogeno era quello, persistendo il sintomo deve tornare dal ginecologo per farsi vedere e per capire il motivo della sintomatologia post antibiotico. Per ripetere i tamponi devono passare almeno 15 giorni dalla ultima compressa di antibiotico. Fondamentale capire se il sintomo post antibiotico sia stato causato dall’antibiotico stesso (candida?) o altro. Ad ogni modo va curato anche il microbiota intestinale, principalmente attraverso l’alimentazione, e consiglio di utilizzare detergente specifico per ano e per vulva. Cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto

Leggi anche: