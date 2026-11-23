Una domanda di: Maria



Salve avrei bisogno di un aiuto. Ho partorito da quasi un mese. Ho avuto un parto operativo con episiotomia e ventosa, inoltre, mi si sono presentate delle emorroidi che non rientrano più. Terminati i fastidi e i dolori soliti dovuti alla ferita mi è comparso un prurito insopportabile in tutta la zona esterna e mi pare di avere una secchezza eccessiva. Cosa posso applicare ? Come posso rimediare? È una cosa così invalidante...Sto mettendo pasta allo zinco ma non ho risolto nulla. Non ho puzza o perdite particolarmente sospette ma il prurito è insopportabile. Aiutatemi.