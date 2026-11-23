Una domanda di: Maria
Salve avrei bisogno di un aiuto. Ho partorito da quasi un mese. Ho avuto un parto operativo con episiotomia e ventosa, inoltre, mi si sono presentate delle emorroidi che non rientrano più. Terminati i fastidi e i dolori soliti dovuti alla ferita mi è comparso un prurito insopportabile in tutta la zona esterna e mi pare di avere una secchezza eccessiva. Cosa posso applicare ? Come posso rimediare? È una cosa così invalidante...Sto mettendo pasta allo zinco ma non ho risolto nulla. Non ho puzza o perdite particolarmente sospette ma il prurito è insopportabile. Aiutatemi.
Dottor Gaetano Perrini
Buongiorno signora,
la situazione che descrive è molto comune in relazione alla situazione ormonale puerperale, che può determinare la variazione del pH e quindi l'insorgenza di questi piccoli disturbi. Suggerisco, visto l’approssimarsi del controllo che solitamente si effettua dopo 40 giorni dal parto, di valutare con il suo specialista di riferimento l’esecuzione di un tampone vaginale completo per verificare che non siano presenti comunque dei germi da trattare specificatamente, nel caso in cui risultasse risultasse positivo. Nel caso in cui invece tutto risultasse nella norma applichi preparati idratanti e emollienti, in attesa del ripristino della normale funzione ovarica. Con cordialità.
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