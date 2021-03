Prurito nella zona della vaccinazione: va bene la gentamicina associata al betametasone?

Una domanda di: Ines

Salve dottore volevo un suo parere riguardo il mio bimbo di 5 anni che ieri

ha effettuato una delle due (ho richiesto io di non effettuare 2 vaccini

nella stessa giornata) somministrazioni di vaccino, quindi ha effettuato

quello per la pertosse giorno 18/3/2021 visto che la sera del 19 il bambino

si grattava sul posto del vaccino ho dato uno sguardo e ho notato che

lateralmente c’era un arrossamento e ho messo un po’ di Gentalyn beta (un

paio di volte nella stessa sera) non sapevo che potesse inibire il vaccino.

Lei cosa ne pensa ho fatto un pasticcio o essendo locale la pomata posso

stare tranquilla?





Leo Venturelli Leo Venturelli

Localmente sul braccio sarebbe utile il ghiaccio.

Se c’è prurito locale va bene una crema all’idrocortisone da spalmare in velo sottile per 2 volte al giorno per 2 giorni. In genere la reazione infiammatoria importante diminuisce in 2-3 giorni.

Il Gentalyn beta non serve.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

