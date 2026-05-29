Psoriasi: è indicato il Clobesol?

Una domanda di: Rosita Ho la psoriasi guttata e sto usando clobesol crema 0,5mg da più di un mese sulle gambe. Ora va meglio e vorrei non usarlo più e vedere come va. Ora lo uso una sera sì e due sere no, poi la userò ogni tre sere e così via. È giusto fare così?



Piergiacomo Calzavara Pinton Piergiacomo Calzavara Pinton

Buongiorno signora,

il Clobesol è il più potente dei cortisonici locali sia per quanto riguarda l'efficacia che per il rischio di eventi tossici cutanei.

Per questo non si usa se non in rari casi per la psoriasi ma si preferiscono i farmaci con l' associazione cortisonico+ analogo della vitamina D, altrettanto efficaci ma molto più sicuri. Inoltre sono mutuabili mentre il clobetasolo non sempre. Per quanto riguarda la riduzione del numero delle applicazioni, non abbiamo dati scientifici di riferimento ma credo che questa possa diminuire l'efficacia e in ultima analisi protrarre il trattamento nel tempo. la invito comunque a confrontarsi anche con il dermatologo da cui è in cura e di non ricorrere al fai-da-te. Cordialmente.





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