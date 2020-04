Punta del nasino gialla in bimba di 8 mesi

Una domanda di: Patrizia

Desidero un’informazione, spero mi possa aiutare con i miei dubbi….

Ho una bambina di quasi 8 mesi, è stata allattata artificialmente e lo svezzamento l’ho iniziato verso i 4 mesi con la mela e a circa 5 mesi e mezzo ho somministrato la prima pappa (dopo circa un mese anche la seconda). Mangia tutte le verdure, compresi i fagioli, il formaggio, la carne e il pesce…..frutta oltre ai vari omogeneizzati anche la banana fresca…

Fra un po’ somministrerò anche l’uovo….

Da alcuni mesi noto la punta del nasino di colore giallo a volte più accentuato a volte meno…..

Non so se è una cosa normale? Vorrei sapere se mi devo preoccupare? Devo fare degli esami alla bimba?

Ringrazio per l’attenzione e spero possa chiarire i miei dubbi.

Porgo i più cordiali saluti.



Elena Bozzola Elena Bozzola Gentilissima signora Patrizia,

lo svezzamento della sua bambina sembra procedere bene. Come giustamente lei sta facendo, si ricordi sempre di frutta e verdura che sono importanti nella dieta.

Mi è un po' difficile invece esprimere un parere sulla punta del nasino. Se la vede solo saltuariamente un po' gialla, ma la bambina negli ultimi mesi è sempre stata bene, non penso ci sia la necessità di sottoporla subito a degli esami. Potrebbe essere utile invece parlarne con la pediatra o farglielo notare in occasione della visita di controllo della bambina. Con cordialità.