Punti neri sopra i brufoli: possono essere dovuti alla febbre?

A cura di Piergiorgio Malagoli - Dottore specialista in Dermatologia Pubblicato il 19/08/2025 Aggiornato il 19/08/2025

Punti neri e brufoli sono sintomi dell'acne e non hanno alcuna relazione con la comparsa della febbre.

Una domanda di: Marzia
Da giovedì ho la febbre: ho incominciato con l’antibiotico venerdì ma sto notando ora che nella mia faccia ci sono dei punti neri sembrano tipo punti neri sopra ai brufoli, è normale che appaiono quando uno ha la febbre oppure c’è qualcosa nell'antibiotico che mi fa magari allergia?

Piergiorgio Malagoli
Piergiorgio Malagoli

Gentile Marzia,
lei soffre di acne e la febbre non c’entra nulla con i punti neri che descrive. Per quanto riguarda l’antibiotico non solo non è responsabile della manifestazione ma dovrebbe addirittura dare una mano a risolverla. Quindi la comparsa di punti neri significa che la sua acne nel periodo estivo tende al peggioramento, come spesso succede a causa di umidità e calore. Le sue attenzioni devono dunque concentrarsi sull'acne e relative cure. Cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

