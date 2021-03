Puntini bianchi sul pisellino: di cosa si tratta?

Una domanda di: Ilenia

Salve il mio bambino di 2 anni e mezzo ha il pisellino rosso e delle cisti

bianche di cosa può trattarsi? Grazie.





Leo Venturelli Leo Venturelli

Gentile signora,

le aderenze fisiologiche a questa età creano degli spazi (il solco balano prepuziale) tra prepuzio e glande dove si intrappolano delle secrezioni sebacee che prendono il nome di smegma: tutto questo è fisiologico e non deve preoccupare a meno di infiammazione intensa con edema e secrezioni giallastre che fuoriescono.

L’arrossamento in zona uretrale può essere curata con impacchi di acqua e bicarbonato a temperatura ambiente per qualche giorno. Se il bambino lamenta dolore intenso o se presenta secrezione giallastra conviene contattare il pediatra curante. Cari saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto