Puntini rossi che compaiono e scompaiono in un bimbo di due anni: a chi rivolgersi?

Una domanda di: Monica

Il mio bimbo, 2 anni e 3 mesi, ha puntini rossi che compaiono a fasi alterne da circa tre settimane, localizzato soprattutto sulle gambe, con alcune presenze anche su piedi, sederino e braccia. Ho interpellato 3 pediatri, inizialmente una in vacanza e dopo due “in loco” e mi sono state fornite risposte differenti: forse puntini dopo punture di insetti o forse reazione allergica. Quale potrebbe essere la diagnosi corretta? In questi casi, è meglio consultare dermatologo o allergologo? Oppure entrambi in eventuale sinergia? Il bimbo non mostra segni particolari di fastidio o prurito, solo che questi puntini non si attenuano. Grazie e cordiali saluti.

