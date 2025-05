Puntini rossi su braccia, tronchi e gambe in aumento: di cosa si tratta?

Una domanda di: Giulia

Salve, in gravidanza ho notato un aumento di nei e angiomi rubino. Negli ultimi mesi (attualmente sono 11 mesi che sto allattando), ho notato anche la comparsa di minuscoli puntini rossi su braccia, tronco e gambe, come se me li avessero disegnati con la punta di una matita e più passa il tempo e più aumentano. Non mi danno né prurito né dolore e tre mesi fa ho eseguito analisi del sangue complete e delle urine ed era tutto ok. Grazie mille.