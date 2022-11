Puntolini di sangue in gravidanza: cosa può essere?

Una domanda di: Rosy

Sono alla 22+5 di gravidanza. Ho notato da un mese che spesso quando vado ad urinare e lei urine vànno bene quando mi pulisco trovo tipo micro puntino rossi nella carta igenica quando li tocco sembrano tipo secchi come posso spiegarmi non si sfumano sembrano tipo un micro brillantino. Ecco il mio ginecologo dice che tutto ok!! Allora perché li ho??? Potrebbe essere un capillare? E se dura più di un mese?? Mi scusi ma tutte le volte sembro psicopatica che squadro la carta igenica! Mi aiuti a capire lei!!!



Buongiorno signora, quello che lei descrive è molto frequente in gravidanza in quanto la situazione ormonale e l’edema delle mucose rende quest’ultime un pochino più delicate.

Si tratta comunque di una buona norma verificare che non siano presenti germi nelle vie urinarie e nel canale vaginale attraverso l’esecuzione di un tampone vaginale e l’esame completo delle urine con l’urinocoltura.

Se la sintomatologia fosse associata a dolori può certamente essere utile una valutazione del suo specialista di fiducia per verificare che non vi sia un rischio di minaccia d’aborto o parto pretermine.

Non va escluso dal punto di vista urinario la presenza di sabbia o microlitiasi.

Per verificare quest’ultimo caso può essere utile una ecografia reno-vescicale. Cordiali saluti.



