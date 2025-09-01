Puntura di zanzara che lascia il segno più del solito

Una domanda di: Fabrizio
Nostra figlia di quasi 8 anni è stata punta un 15 giorni fa da una zanzara sulla guancia; nel periodo estivo viene ogni tanto punta come capita spesso. Questa puntura ha generato inizialmente un bel ponfo rosso e marcato, più di altre punture, il prurito è durato un paio di giorni e come sempre abbiamo applicato stick dopo puntura lenitivo. Ad oggi, è migliorata e schiarita, pare che comunque si stia schiarendo molto lentamente. Possibile che per alcune punture ci voglia più tempo per risolversi? Di solito non le hanno mai lasciato alcun segno, e tale puntura non è mai peggiorata e non si è mai ulteriormente scurita. Grazie mille.
Leo Venturelli
Gentile papà Fabrizio,
è possibile che la puntura abbia creato una reazione cutanea maggiore rispetto al solito per via del tipo di vettore: in genere la zanzara tigre crea più reattività della classica zanzara. Inoltre a fine estate la cute dei bambini può essere più sensibile in relazione al fatto che l'esposizione al sole e le stesse condizioni climatiche, ovvero il caldo presente per uno o più mesi, indeboliscono il manto protettivo del derma, con conseguenti maggiori reattività alle piccole lesioni causate dalle zanzare. La situazione è comunque in miglioramento. Cordialmente.
Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.
