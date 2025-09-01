Puntura di zanzara che lascia il segno più del solito

Dottor Leo Venturelli A cura di Leo Venturelli - Dottore specialista in Pediatria Pubblicato il 01/09/2025 Aggiornato il 01/09/2025

Ci sono zanzare la cui puntura causa una risposta maggiore, in più verso la fine dell'estate la pelle dei bambini può reagire in maniera più importante all'attacco degli insetti.

Una domanda di: Fabrizio
Nostra figlia di quasi 8 anni è stata punta un 15 giorni fa da una zanzara sulla guancia; nel periodo estivo viene ogni tanto punta come capita spesso. Questa puntura ha generato inizialmente un bel ponfo rosso e marcato, più di altre punture, il prurito è durato un paio di giorni e come sempre abbiamo applicato stick dopo puntura lenitivo. Ad oggi, è migliorata e schiarita, pare che comunque si stia schiarendo molto lentamente. Possibile che per alcune punture ci voglia più tempo per risolversi? Di solito non le hanno mai lasciato alcun segno, e tale puntura non è mai peggiorata e non si è mai ulteriormente scurita. Grazie mille.

Leo Venturelli
Leo Venturelli

Gentile papà Fabrizio,
è possibile che la puntura abbia creato una reazione cutanea maggiore rispetto al solito per via del tipo di vettore: in genere la zanzara tigre crea più reattività della classica zanzara. Inoltre a fine estate la cute dei bambini può essere più sensibile in relazione al fatto che l'esposizione al sole e le stesse condizioni climatiche, ovvero il caldo presente per uno o più mesi, indeboliscono il manto protettivo del derma, con conseguenti maggiori reattività alle piccole lesioni causate dalle zanzare. La situazione è comunque in miglioramento. Cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto

Le domande della settimana

Puntura di zanzara che lascia il segno più del solito

01/09/2025 Gli Specialisti Rispondono di Dottor Leo Venturelli

Ci sono zanzare la cui puntura causa una risposta maggiore, in più verso la fine dell'estate la pelle dei bambini può reagire in maniera più importante all'attacco degli insetti.  »

Rischio di parto pretermine: può servire il pessario?

01/09/2025 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisa Valmori

Il pessario può evitare che il collo dell'utero si raccorci ulteriormente, un'alternativa più radicale è il cerchiaggio che consiste in una cucitura della cervice che ne impedisce l'apertura fino al parto.   »

Aborto spontaneo: dopo quanto si può cercare un’altra gravidanza?

18/08/2025 Gli Specialisti Rispondono di Professor Augusto Enrico Semprini

L'ovulazione si verifica 30 giorni dopo un aborto spontaneo ed è possibile concepire anche in questa circostanza senza che vi siano rischi di un qualsiasi tipo.  »

Fai la tua domanda agli specialisti
 