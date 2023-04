Può andare avanti la mia gravidanza?

Una domanda di: Francesca

Ho questo problema e la ringrazierei se riuscisse a chiarirmi le idee. Ho fatto l’esame delle mie prime beta hcg e il valore di giovedì 23 è stato1869, ottimo! Lunedì 27 il valore era 2342 e mercoledi 29 il valore è stato 2216. Il martedi 28 ho fatto ecografia e visivamente sembrerebbe tutto a posto (è in utero e attaccato). Da quello che mi hanno detto in Ospedale con un valore così non ci sono grosse speranze che la gravidanza vada avanti. Mi hanno detto di non rifare esami (ma io li ho ripetuti il giorno dopo 29 mercoledi) e di ritornare per una ecografia “primo battito” il 7 aprile. Io non ho nessun dolore e nessuna perdita di sangue. Con una situazione così la gravidanza potrebbe andare avanti?



Bruno Mozzanega Bruno Mozzanega

Gentile signora, mi ha detto tante cose sulle hcg ma non la data dell’ultima mestruazione e del periodo fertile, quindi più o meno del concepimento. Credo sia alla quinta settimana (um 25 febbraio?) e che il 7 aprile possa essere alla sesta settimana (comunque è davvero difficile dare giudizi senza avere un’informazione così fondamentale, come la data dell’ultima mestruazione, su cui si basa il calcolo ostetrico delle settimane di gravidanza). Attualmente penso dunque che siamo solo in attesa di visualizzare il battito del cuoricino con l’ecografo. La hcg sono importanti ma all’inizio le variazioni possono essere tante e, proprio per questo, non ci dicono molto, anche se la diminuzione del loro valore a distanza di due giorni successivi non è un segno positivo. Che dire di più? Non resta che attendere con ottimismo il riscontro del battito: a questo punto è, infatti, solo l’ecografia che potrà dirci se la gravidanza è in evoluzione come speriamo. Cari saluti.

