Può avvenire il concepimento con il solo petting?

Una domanda di: Raffaele

Ho fatto del petting con la mia ragazza lei era in slip e io senza. Durante il contatto ho avuto l’orgasmo e lo slip si è inumidito. Dopo qualche minuti l’ho toccata mentre aveva ancora addosso le stesse mutande: c’è il rischio di una gravidanza indesiderata?



Gentile lettore,

è improbabile ma non si può escludere che quanto accaduto possa portare a una gravidanza. Se non sono ancora trascorsi cinque giorni, potrebbe essere prudente che la sua ragazza assumesse la cosidetta “pillola dei cinque giorni dopo” (Ellaone) che può essere acquistata in farmacia senza ricetta. L’importante è che la sua ragazza sia maggiorenne. Per il resto, mi permetto di consigliarvi di prendere in considerazione il ricorso a metodi contraccettivi che vi permettano di godervi l’intimità di coppia senza i patmi legati al timore di una gravidanza indesiderata. Cari saluti.



