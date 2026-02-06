Può essere endometrite cronica?

Una domanda di: Dorina

Vengo da una storia di poliabortività e multiple biochimiche dopo Fivet … ho fatto di recente una isteroscopia con biopsia endometriale che ha rilevato 1 plasmacellula per campo ad alto ingrandimento… secondo Lei è endometrite cronica? Il centro che mi segue mi ha proposto di fare terapia con doxiciclina per 14 gg, prednisone da 25 mg per 10 gg e poi a scalare (una settimana da 12,5mg e una settimana da 5 mg)… secondo lei è corretto? Potrebbe funzionare come schema terapeutico?

Grazie in anticipo.

