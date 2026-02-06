Può essere endometrite cronica?

Una domanda di: Dorina
Vengo da una storia di poliabortività e multiple biochimiche dopo Fivet … ho fatto di recente una isteroscopia con biopsia endometriale che ha rilevato 1 plasmacellula per campo ad alto ingrandimento… secondo Lei è endometrite cronica? Il centro che mi segue mi ha proposto di fare terapia con doxiciclina per 14 gg, prednisone da 25 mg per 10 gg e poi a scalare (una settimana da 12,5mg e una settimana da 5 mg)… secondo lei è corretto? Potrebbe funzionare come schema terapeutico?
Grazie in anticipo.
Francesco De Seta
Gentile signora,
leggendo il suo caso ritengo che chi ha posto diagnosi e successivo trattamento di un'endometrite cronica ben conosca i parametri diagnostici: un numero di plasmacellule > 5 per campo. Il trattamento con antibiotico che le è stato proposto risulta idoneo ed appropriato. Pur tuttavia per onestà intellettuale devo dirle che a tutt’oggi molto controverso è il reale modello diagnostico e il conseguente piano terapeutico di questa tuttora dibattuta condizione. Cordialmente.
Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.
