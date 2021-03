Può essere una gravidanza extrauterina?

Una domanda di: Sara

Le scrivo perché da circa una settimana ho scoperto di essere incinta con 3

test positivi, l’ultimo ciclo risale al 1° febbraio.

Da circa una settimana prima del ritardo (il ciclo mi sarebbe dovuto venire

il 7 marzo) accuso delle fitte all’ovaio sinistro, come quelle

dell’ovulazione, e ho notato anche un leggero rigonfiamento zona ovaio in

alcuni momenti delle giornata. Inoltre verso sera accuso dei crampetti al

basso ventre e alla schiena, ho anche sporadiche perdite bianche e

trasparenti.

La prima visita dal ginecologo è fissata per il 22 marzo.

E’ normale avere questi sintomi? Ho paura sia una gravidanza extra uterina.





Gentile signora, non la conosco e quindi non so se ci sia motivo di

sospettare una gravidanza extrauterina né mi è possibile comprendere perché le è venuto questo dubbio. In più non ho modo di effettuarle un’ecografia quindi di vedere se possiamo trovarci di fronte a un’eventualità del genere. I sintomi di cui scrive sono del tutto aspecifici quindi le direi di attendere la visita già prenotata. Se invece dovessero comparire forti dolori o perdite di sangue prima di

allora, vada in pronto soccorso per un controllo. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

