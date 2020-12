Può far male l’aloe in gravidanza?

Una domanda di: Ilaria

Salve vorrei capire se in gravidanza (secondo e terzo trimestre) assumere aloe e, più di preciso, il gel contenuto nelle foglie espone al rischio di aborto. Io lo assumo tutti i giorni.



Antonio Clavenna Antonio Clavenna

Gentile Ilaria,

l’aloe contiene alcune sostanze chiamate antrochinoni che potrebbero causare una contrazione della parete uterina. I dati disponibili non consentono di valutare la sicurezza d’uso in gravidanza e per cautela è consigliabile evitarne l’assunzione, se non dopo valutazione con il medico curante.

Colgo l’occasione del suo quesito per ricordare come durante la gravidanza è sempre raccomandabile valutare con il proprio medico o il/la ginecologo/a la possibilità di ricorrere a farmaci, integratori e preparati fitoterapici “prima” di assumerli.

A volte quello che ai nostri occhi può apparire come naturale, e quindi innocuo, potrebbe comportare dei rischi per l’andamento della gravidanza.

Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto