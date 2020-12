Può il concepimento avvenire dopo l’ovulazione?

Una domanda di: Clizia

Salve, sono alla mia seconda gravidanza e oggi ho fatto la prima ecografia: sono alla sesta settimana. La mia ginecologa ha visto tramite ecografia transvaginale la camera gestazionale e il sacco vitellino rotondo di 6 mm ma non è riuscita a vedere l’embrione. Io non ho mai avuto perdite ematiche e dalla visita risulta tutto bene. Potrebbe essere che il concepimento sia avvenuto dopo l’ovulazione? Le beta di 15 giorni fa erano 2849 quelle della scorsa settimana 14738 mi devo preoccupare? Grazie.



Salve cara signora, a giudicare dai valori delle beta-hCG la sua gravidanza sta procedendo a gonfie vele.

Le allego il link al sito in cui trova l’andamento delle beta-hCG nelle diverse settimane di gravidanza:

https://www.bimbisaniebelli.it/gravidanza/beta-hcg

Quanto alla sua ecografia, direi di non allarmarsi: è abbastanza comune nelle prime settimane di gravidanza non riuscire a visualizzare l’embrione perché ancora troppo piccolo. E’ già una buona cosa aver identificato la camera gestazionale in utero e il sacco vitellino, vedrà che nella prossima ecografia si vedrà anche l’inquilino della camera gestazionale. Facilmente, la sua gravidanza è partita un poco in ritardo rispetto all’inizio della sua ultima mestruazione e ci sarà bisogno di una ridatazione ecografica. Non sapendo quando sia iniziato il suo ultimo ciclo, posso solo dirle che il concepimento e l’ovulazione possono avvenire in momenti differenti e lo stesso vale per il rapporto fecondante. Mi spiego meglio. E’ possibile che il rapporto sessuale preceda il concepimento anche di una settimana: basta che la donna sia nel periodo fertile ed ecco che gli spermatozoi riescono a sopravvivere fino a 7 giorni nell’apparato genitale femminile (altrimenti, muoiono dopo poche ore nel canale vaginale).

Invece tra l’ovulazione e il concepimento di solito ci possono essere 12-24 ore di scarto quindi si può dire che sono ravvicinate anche se di sicuro la prima precede necessariamente il secondo.

Mi tenga aggiornata se lo desidera, spero di averla rincuorata, cordialmente.



