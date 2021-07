Può iniziare una gravidanza durante una cura con progesterone?

Una domanda di: Francesca

Buongiorno sono stata incinta ma solo do poche settimane, il ginecologo mi

ha detto che poteva essere una gravidanza extrauterina. Tutto questo dopo aver avuto il ciclo e delle perdite scure per

circa 2 settimane ed aver effettuato tutti gli esami che risultavano

positivi tranne il secondo del sangue (dosaggio delle beta-hCG) in cui il valore è apparso diminuito rispetto al precedente. Dopo una cura il mio medico mi ha prescritto il

Dufaston da prendere per una decina di giorni a partire dal 30 giugno, e

dall’8 giugno, data dell’ultimo ciclo, non ho più avuto le mestruazioni. La mia domanda è questa,

posso rimanere incinta in questo periodo? E questo medicinale a cosa serve? Può avere effetti negativi se rimanessi incinta?

Grazie per la disponibilità, attendo risposta.

Cordiali saluti.



Antonio Clavenna Antonio Clavenna

Gentile Francesca,

il Dufaston contiene un derivato del progesterone, ed è utilizzato nei casi in cui l’organismo non produce una quantità sufficiente di questo ormone. Nello specifico del suo caso, dovrebbe chiedere al suo ginecologo i motivi della prescrizione.

E’ possibile rimanere incinta durante questo trattamento. Gli studi sull’uso di progesterone in gravidanza non hanno documentato un aumento dei rischi per lo sviluppo dell’embrione e del feto; al contrario, questo farmaco è talvolta utilizzato durante il primo trimestre di gravidanza nelle donne che hanno avuto in precedenza aborti ricorrenti.

Cordiali saluti.



