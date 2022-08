Può iniziare una gravidanza subito dopo aver smesso la pillola?

Una domanda di: Mattea

Volevo chiederle se è possibile rimanere incinta dopo un rapporto completo nella settimana di sospensione della pillola. Domani mi dovrà arrivare la mestruazione e poi, finita la mestruazione (quindi passati i sette giorni di intervallo) vorrei smettere di assumere la pillola. C’è la possibilità di rimanere incinta? Grazie per la risposta.



Elisabetta Canitano

Gentile signora, se ha un rapporto non protetto durante la settimana di sospensione e poi non ricomincia la nuova scatola quel rapporto è a rischio di gravidanza. La settimana di sospensione è protetta solo se si ricomincia puntualmente all’ottavo giorno. A maggior ragione, la gravidanza può iniziare in seguito a rapporti non protetti affrontati nel mese successivo alla sospensione della pillola. Con cordialità.

