Può un integratore che favorisce la fertilità causare amenorrea?

Una domanda di: Francesca

La mia ginecologa mi ha consigliato di prendere l’integratore Genante e io volevo sapere se può influire sul ciclo, perché da quando lo prendo

da un mese ho visto che il ciclo non mi viene eppure ho fatto il test ma è negativo.



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Cara signora,

l’integratore che le ha prescritto la collega serve a favorire la fertilità e quindi la possibilità di concepire. Se la ginecologa ha ritenuto opportuno

farglielo assumere significa che lei fatica a rimanere incinta: il mancato arrivo delle mestruazioni (amenorrea) è conseguenza di un’alterata attività

delle ovaie e non certo dell’assunzione di un preparato che viene consigliato proprio per cercare di indurre una buona ovulazione (regolarizzando il ciclo). In ogni

caso nessun integratore, quindi neppure quello che sta assumendo lei, fa miracoli meno che mai dopo un solo mese di utilizzo per cui deve senz’altro

portare pazienza nell’attesa che, se non ci sono gravi problemi a compromettere la fertilità (ma ha già effettuato tutte le indagini del caso?), dia il risultato in cui si spera. Le ricordo che uno stile di vita sano e il mantenimento del peso ideale (eventualmente eliminando con la giusta alimentazione i chili di troppo) sono di grande

supporto per la fertilità e quindi aiutano le donne ad avviare una gravidanza. Specifico che anche l’età della donna ha un suo rilievo: in età matura è più difficile dare inizio a una gravidanza. Cordialmente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto