Può vedere la tv a due mesi di vita?

Una domanda di: Linda

I bambini piccoli possono guardare la TV? Mia figlia ha due mesi.





Leo Venturelli Leo Venturelli

Lasciare troppo tempo una piccola davanti alla tv non va fatto. Gli stimoli luminosi intensi e continui attirano lo sguardo di un bambino che peraltro a 2 mesi non ha capacità di introiettare immagini e contenuti . Se la bimba la si intrattiene da vicino, in braccio parlandole e attirando la sua attenzione su un divano e nel frattempo la Tv è accesa non vedrei problemi. Diverso è lasciare una piccina anche in braccio rivolta alla televisione e non parlarle: sarebbe come ipotizzata dallo stimolo luminoso e questo sarebbe sbagliato. Per la televisione direi che c’è tempo.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

