Qual è il momento migliore per concepire una bambina?

Dottor Claudio Castagna A cura di Claudio Castagna - Dottore specialista in Ginecologia Pubblicato il 05/05/2026 Aggiornato il 05/05/2026

Poiché gli spermatozoi X sono più lenti, è possibile (!) che un rapporto sessuale affrontato uno-due giorni prima dell'ovulazione porti al concepimento di una femminuccia. Ma di questo non vi è alcuna certezza.

Una domanda di: Giusy
Volevo chiedere un'informazione, sono già mamma di un bambino. Il mio desiderio è l'arrivo di una femminuccia, il periodo fertile per il concepimento da parte dello spermatozoo X è 3/4 giorni prima del ciclo mestruale? La ringrazio per la vostra attenzione.

Claudio Castagna
Claudio Castagna

Cara signora,
statisticamente gli spermatozoi con X, quindi che consentono il concepimento di una bambina, sono un po' più lenti degli spermatozoi Y (che portano al concepimento di un maschietto), quindi se si ha un solo rapporto 24/48 ore prima dell'ovulazione è più facile che sia femmina, ma non è assolutamente certo. Invece, i rapporti qualche giorno prima del ciclo mestruale in genere non permettono di concepire perché in questa fase siamo al di fuori del periodo fertile che è l'unico durante il quale un rapporto sessuale può portare al concepimento. Cordialmente.

Qual è il momento migliore per concepire una bambina?

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