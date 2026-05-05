Qual è il momento migliore per concepire una bambina?

Una domanda di: Giusy Volevo chiedere un'informazione, sono già mamma di un bambino. Il mio desiderio è l'arrivo di una femminuccia, il periodo fertile per il concepimento da parte dello spermatozoo X è 3/4 giorni prima del ciclo mestruale? La ringrazio per la vostra attenzione.



Claudio Castagna Claudio Castagna

Cara signora,

statisticamente gli spermatozoi con X, quindi che consentono il concepimento di una bambina, sono un po' più lenti degli spermatozoi Y (che portano al concepimento di un maschietto), quindi se si ha un solo rapporto 24/48 ore prima dell'ovulazione è più facile che sia femmina, ma non è assolutamente certo. Invece, i rapporti qualche giorno prima del ciclo mestruale in genere non permettono di concepire perché in questa fase siamo al di fuori del periodo fertile che è l'unico durante il quale un rapporto sessuale può portare al concepimento. Cordialmente.

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