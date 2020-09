Quale alimentazione a sette mesi di vita?

Una domanda di: Maria Teresa

Buongiorno. Ho un bimbo che il 3 ottobre compirà 7 mesi. Cosa posso offrirgli da mangiare? Grazie.



Lisa Mariotti Lisa Mariotti

Cara mamma,

durante il divezzamento l’alimentazione del piccolo deve avere un profilo nutrizionale bilanciato. I pasti lattei devono essere progressivamente sostituiti con pappe e spuntini, tutti sempre nutrizionalmente bilanciati. All’età di 7 mesi arriviamo in una fase dove è possibile già inserire la seconda pappa. E’ quindi importante includere, sia a pranzo sia a cena, alimenti provenienti dai diversi gruppi alimentari e quindi prevedere: una fonte proteica (carne o pesce o uova o formaggi o legumi) una quota di carboidrati apportati dai cereali (pasta, orzo, riso), grassi (preferibilmente sotto forma di olio evo), verdura e frutta. E’ importante non eccedere con le proteine in questa fase della crescita, soprattutto non includere due fonti proteiche nello stesso piatto.

Una dieta varia è garanzia di una dieta salutare. Fino ai due anni di età non va aggiunto sale ne dado.

In termine di introduzione di alimenti, rispetto al passato, non ci sono più indicazioni rigide, tuttavia è più opportuno introdurre gli alimenti uno alla volta anche per permettere al bambino di abituarsi ai nuovi gusti.

Con cordialità.

