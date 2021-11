Quale contraccezione dopo il parto?

Una domanda di: mamma di Etan

Ho avuto una gravidanza molto difficile ed inaspettata, ho 28 anni e mio

figlio è stato operato di atresia esofagea solo a 6 mesi ed è stato un

percorso veramente difficile per noi, ci stiamo ancora lavorando.

Vorrei sapere se e quale contraccettivo posso prendere post parto essendo

che io ho sempre sofferto di amenorrea e che prima di rimanere incinta ho

sempre preso la pillola dai 14 anni, ogni volta che ho provato a smettere ho

avuto episodi di acne forse a causa anche dell’ovaio policistico.





Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Cara signora dipende se sta allattando o no, cosa che non

specifica. Se sta allattando può ricorrere alla cosiddetta “minipillola”,

che contiene solo progestinico (e non estrogeno): Cerazette, Azalia, Nacrez.

In alternativa può usare il profilattico. Prioritario è comunque risolvere comunque la sindrome

dell’ovaio policistico, adottando una dieta che consenta di perdere peso

fino a raggiungere quello ideale. Diversamente i disturbi legati alla sindrome, a partire dall’irregolarità metsruale, continueranno a manifestarsi. Si rivolga a un nutrizionista, il quale valuterà se è opportuno richiedere anche la consulenza di un endocrinologo per un’eventuale insulino-resistenza.

Con cordialità.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto