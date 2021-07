Quale gruppo sanguigno per avere un bambino perfetto?

Una domanda di: Timoyin

Salve, ho una domanda urgente che richiede una risposta urgente per favore.

Mia moglie è incinta e lei è AS secondo il mio modo di intendere inglese.

Quale gruppo devo avere per avere un bambino perfetto.



Salve, non riesco ad interpretare bene la sua domanda perché il gruppo sanguigno AS non esiste. Esistono il gruppo Zero, quello A, quello B e quello AB. Ciascuno di questi gruppi,a sua volta, può essere positivo o negativo a seconda che i globuli rossi presentino sulla loro superficie un antigene (una specie di bandierina per intenderci) chiamato Rh.

Anche il figlio perfetto non esiste, men che meno rispetto al gruppo sanguigno.

Diciamo che siccome esiste la possibilità di un’incompatibilità tra mamma e feto in caso di mescolanza delle rispettive cellule ematiche, sarebbe preferibile che il padre fosse di gruppo negativo oppure la madre di gruppo positivo. Infatti il “problema” della incompatibilità materno-fetale si pone praticamente soltanto se la madre è di gruppo negativo e il feto di gruppo positivo.

Non sapendo in anticipo quale sia il gruppo del nascituro, alle mamme di gruppo negativo viene offerta una cura verso la 28° settimana di gravidanza per evitare che possano sviluppare difese contro i globuli rossi del loro bimbo.

Detto questo, dato che sua moglie è in dolce attesa, non posso che farvi i miei auguri per questa benedizione in arrivo per la vostra famiglia. Aggiungo che non mi è chiaro perché ha chiesto un risposta “urgente” visto che la gravidanza è già iniziata. Cordialmente.

