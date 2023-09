Quale rapporto ha fatto iniziare la gravidanza?

Una domanda di: Giggia

Salve dottore, ho avuto l’ultimo ciclo mestruale il 10 agosto di soli 4 giorni e di solito la mia durata è di circa 24 giorni tra una mestruazione e l’altra.

Ho avuto due rapporti uno il 16 e l’ altro il 23 agosto.

Ecografia il 15 settembre mi datano 5 settimane + 1 giorno ed è visibile solo la cameretta

gestazionale e il sacco vitellino e niente più.

La mia domanda è secondo lei ho concepito con il rapporto del 16 o del 23?

È importantissimo per me saperlo a causa di un problema che ho avuto.

Grazie.





Gentile signora,

è praticamente impossibile stabilire il giorno esatto del concepimento, in caso di rapporti sessuali avvenuti a così breve distanza l’uno dall’altro nell’arco dello stesso ciclo mestruale. Con il suo ciclo di 24 giorni, il giorno dell’ovulazione dovrebbe essere stato circa il 22 agosto: in questo caso il rapporto che dovrebbe aver portato al concepimento potrebbe essere stato più probabilmente quello del 16 agosto, ma se l’ovulazione si fosse verificata più avanti il concepimento potrebbe essere stato determinato più facilmente dal rapporto del 23 agosto. Come vede non possiamo avere alcuna certezza e non ci aiuta nemmeno la datazione effettuata con l’ecografo. Mi dispiace.

Cordialmente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

