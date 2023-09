Quando avviene l’ovulazione?

Una domanda di: Stella

Salve! Ho 37 anni e sono alla ricerca della prima gravidanza da 2 mesi! Il

primo mese ho avuto un ritardo di 4 giorni, questo mese mi è arrivato 2

giorni in anticipo!

Se anticipo o ritardo , avviene in anticipo o ritardo anche l’ovulazione?

Grazie.



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Cara signora, la data dell’ovulazione si calcola a posteriori, visto che avviene circa 14 giorni prima della data di inizio della mestruazione

successiva. Comunque sia due mesi di tentativi sono davvero pochi per preoccuparsi di non farcela ad avviare una gravidanza. Una coppia giovane e

sana (senza problemi di sovrappeso, che non fuma e non beve alcolici) mediamente riesce a concepire entro un anno, spesso anche prima. Le ricordo

di assumere l’acido folico per la prevenzione della spina bifida nel bambino. La dose è 400 microgrammi al giorno per tutta la durata del periodo

preconcezionale e almeno fino al termine del primo trimestre. Cordialmente.

