Quando c’è l’ovulazione?

Una domanda di: Clarissa Ultimo ciclo 1 ottobre, ogni 28 giorni, ritornata regolare dopo aver avuto un aborto a giugno. Ho 32 anni compiuti stiamo riprovando. Bisogna avere rapporti tutta la finestra fuori dal ciclo per ottenere più velocemente la gravidanza? Mi sa dire circa quando avrò l'ovulazione? Grazie.



Anna Maria Marconi Anna Maria Marconi

Gentile signora,

da quello che scrive sembrerebbe che abbia dei cicli regolari di 28 giorni, il che farebbe pensare che ovuli dopo 14 giorni dall'inizio della mestruazione. Il periodo fertile in teoria si colloca in alcuni giorni prima e nelle 24 ore della presunta ovulazione. Naturalmente, in teoria. In pratica più rapporti regolari ha nel mese maggiore è la probabilità di un concepimento.





