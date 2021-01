Quando cercare la gravidanza dopo un aborto spontaneo?

Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve cara signora, capisco la sua confusione dato che i cicli non sono ancora tornati alla loro regolarità.

A mio avviso, non sarebbe nemmeno necessario attendere due cicli mestruali prima di cercare nuovamente la gravidanza in quanto lei non è stata sottoposta a raschiamento dopo l’aborto. Mi sembra tuttavia rilevante il fatto che le beta-hCG non siano ancora azzerate.

Questo potrebbe spiegare come mai il ciclo non le sia ancora ripreso regolarmente: occorre finire di smaltire gli ormoni della precedente gravidanza!

Mi stupisce un po’ la cosa e mi sento di suggerirle di ripetere un’ultima volta (a 2 settimane almeno di distanza dall’ultimo prelievo) il dosaggio delle beta-hCG in modo da confermarne il completo azzeramento.

Da quel momento in avanti si potrà cercare la nuova gravidanza.

Lei mi ha parlato di perdite liquide, sensazione di bagnato…è proprio su questo tipo di sintomi che si basa il metodo naturale dell’ovulazione Billings!

Mi sento di suggerirle di imparare da un’insegnante in carne e ossa questo metodo per poter interpretare autonomamente la sua fertilità e avere quindi uno strumento in più per cercare la gravidanza e allo stesso tempo tenere d’occhio la salute dell’apparato riproduttore.

Mi dispiace che la sua prima gravidanza non sia andata a buon fine: è proprio drammatico dover fare i conti con la perdita di un figlio!

Quello che mi sento di valorizzare, è la possibilità di essere ancora più uniti come coppia nel sostenersi in questo dolore e nel far crescere l’amore reciproco e il desiderio che questo amore porti frutto…ve lo auguro di cuore!

A disposizione se desidera, cordialmente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

