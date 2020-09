Quando comincio a prendere la pillola?

Una domanda di: Roberta

Salve ho avuto un aborto volontario il 29 luglio da quel giorno ho macchie tipo mestruazioni, ma leggere. Dovrei prendere la pillola contraccettiva ma non capisco se siano mestruazioni o no. Posso comunque assumerla? Oppure è meglio che aspetti che arrivi una mestruazione consistente? Grazie mille, sono troppo preoccupata.





Elisabetta Canitano

Gentile Signora può assumerla tranquillamente. Se proprio non riesce a capire in che giorno del ciclo è cominciata l’assunzione può osservare una precauzione aggiuntiva, come il profilattico, usato sempre e sempre prima di cominciare la penetrazione, per i primi sette giorni.

Cordiali saluti.



