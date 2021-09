Quando è avvenuto il concepimento?

Una domanda di: Emily

Buongiorno, mi scusi il disturbo volevo chiederle: la mia ultima

mestruazione risale al 7 luglio 2021 (terminata il 10), io ho sempre avuto

ciclo irregolare avendo amenorrea anche per vari mesi di fila (solo negli ultimi 3 mesi compreso luglio con regolarità 32/33 giorni).

I rapporti a rischio li ho avuti tra l’11 e il 16 luglio, ma la notte del 23

luglio ho subito una violenza sessuale. Ho scoperto successivamente di essere incinta e quest’ecografia risale al

30 agosto quando la lunghezza del feto era di 0.66 centimetri. Volevo chiederle se il

concepimento fosse avvenuto col mio compagno o a causa dell’altro

mostro. Si può cioè sapere quando è avvenuta la fecondazione?



Elisa Valmori Elisa Valmori

Gentile signora, secondo i dati che mi ha fornito ossia di un embrione di soli 6.6 millimetri al 30 Agosto, lei dovrebbe aver concepito addirittura nei primi giorni di Agosto e non a Luglio.

Questo potrebbe derivare da due situazioni differenti: o un rapporto col suo compagno in quel mese oppure una gravidanza iniziata in precedenza ma che potrebbe non essere in corretta evoluzione e forse destinata ad interrompersi spontaneamente.

Come avere la sicurezza che tutto invece stia procedendo per il verso giusto?

Effettuando un’ulteriore ecografia. In questo modo si potrà porre una datazione più precisa e risalire alla data presunta del concepimento.

Sono a sua disposizione se desidera, capisco che la sua gravidanza è iniziata in modo traumatico ma le auguro di poter essere sostenuta dal suo compagno nell’affrontare insieme la sfida avventurosa e bellissima di diventare mamma e papà…la vita ha ancora più gusto quando la si dona!

Cordialmente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto