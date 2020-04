Quando è avvenuto il concepimento?

Una domanda di: Giorgia

Sono in attesa alla 31+1 settimana. Ho avuto l’ultimo ciclo il 7 agosto, ma alla morfologica la gravidanza è stata ridatata di

due settimane quindi 27 agosto, ora quello che vorrei capire, se è stata ridatata al 27 agosto il concepimento è avvenuto tra il 7 e 13 settembre?





Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve cara signora, in effetti se la sua gravidanza è stata ridatata ecograficamente, il concepimento non può essere avvenuto in agosto (indicativamente ce lo saremmo aspettati intorno al 21 del mese, dato che l’ultimo ciclo mestruale era iniziato il 7 agosto) ma è necessariamente stato a settembre, con buona probabilità il 10 di settembre.

Questo naturalmente non significa che lei abbia avuto un rapporto in quella data ma che nei giorni precedenti (al massimo 7) ci saranno stati dei rapporti che hanno condotto alla gravidanza attuale.

Un dato interessante a mio avviso è sapere che, tanto più distanti dall’ovulazione si verifica il concepimento, quanto più è probabile si tratti di una bimba. Viceversa, tanto più il rapporto fecondante cade vicino all’ovulazione, quanto più è probabile il concepimento di un maschio.

Questo perché gli spermatozoi che portano il cromosoma sessuale X sono più lenti ma più resistenti, invece quelli dotati della Y sono più veloci ma meno resistenti nel lungo periodo.

Spero di esserle stata di aiuto, a disposizione se desidera per ulteriori chiarimenti, cordialmente.



