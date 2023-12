Quando è avvenuto il concepimento?

Una domanda di: Sara

Salve ho una domanda che mi tartassa, il giorno del mio concepimento. Allora io non ho un ciclo regolare, ovvero a volte mi è ritardato anche di 5 giorni, ma negli ultimi mesi dove io e mio marito si provava a concepire andava dal 13 con durata una settimana! dopo il mio ultimo ciclo, iniziato il 13 agosto e terminato il 20 di agosto io e mio marito abbiamo riprovato e il 12 di settembre ho fatto le analisi del sangue e ho scoperto di essere incinta con 210 di beta,dopo il 19 di settembre ho fatto la prima visita ginecologica e il mio embrione era di 7mm. Volevo sapere se mi potete aiutare a capire quanto tempo prima ho concepito! Grazie per ora.



Gentile signora, secondo il calendario ostetrico, che conteggia le settimane di gravidanza a partire dalla data di inizio dell’ultima mestruazione, quando ha fatto l’ecografia il 19 settembre avrebbe dovuto essere in 5^ settimana e 5 giorni. I 7 mm di misura dell’embrione corrispondono a 6 settimane e 5 giorni quindi in teoria la sua gravidanza è più avanti di una settimana rispetto al calendario ostetrico, quindi sempre in teoria dovrebbe aver concepito prima della data presunta. Detto tutto questo, a settembre era comunque presto per datare correttamente la gravidanza in quanto l’embrione allora era troppo piccolo per consentire una misurazione davvero precisa: stiamo parlando di millimetri! Solo intorno alla 12^ settimana si può avere una misurazione precisa e, approssimativamente, stabilire in modo del tutto indicativo quale sia stato il giorno del concepimnto andando indietro di dieci settimane. Guardi però che si tratta di conti del tutto approsimativi perché in realtà non è mai possibile stabilire con esattezza il giorno in cui avviene il concepimento e quindi inizia la gravidanza. Ma il dato in realtà è abbastanza irrilevante. Cordialmente.

