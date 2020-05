Quando fare il test di gravidanza?

Una domanda di: Barbara

Buon giorno il 2 maggio ho finito le mestruazioni e da un po’ di giorni ho pancia gonfissima, perdite trasparenti, stitichezza, molto gas. Specifico che ho rapporti sempre non protetti. Ho quasi 43 anni. Devo aspettare il mancato ciclo per fare un test?





Gentile signora,

le consiglio senz’altro di attendere l’eventuale ritardo delle mestruazioni per effettuare il test di gravidanza. I sintomi che lei riferisce possono infatti essere dovuti a varie eventualità, anche banalmente legate a quanto assunto durante i pasti. Tenga presente che a 43 anni le probabilità di dare inizio a una gravidanza sono davvero modeste, anche se non si può escludere del tutto che possa accadere. Cari saluti.

