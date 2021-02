Quando fare il test di gravidanza?

Una domanda di: Maria

Da premettere questo è il 2° mese che proviamo ad avere un bimbo.

Il mio ultimo ciclo il 17/01/2021.

Il 18/02/2021 ho avuto l’ovulazione in ritardo accertata con i test di ovulazione. Ora avendo avuto l’ovulazione in ritardo è consigliabile aspettare per fare un test di gravidanza? A oggi non ho ancora il ciclo.

Grazie per la vostra risposta.





Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla Gentile signora,

il test di gravidanza generalmente dà un risultato attendibile a partire dal primo giorno di eventuale ritardo delle mestruazioni. Ma se lei ha la certezza di aver ovulato il giorno 18 febbraio è ovvio che non può attendersi un risultato veritiero dopo appena 4 giorni dall’ipotetico concepimento. Attenda dunque che trascorrano almeno altri sei-sette giorni. Con cordialità. Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto