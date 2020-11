Quando ho concepito?

Una domanda di: Roberta

Salve dottore, ho un dubbio che mi assale. Prima visita ginecologica 14 novembre 2020 con CRL di 1.97 cm.

Data ultime mestruazione 2 settembre 2020. Posso aver concepito il 22 settembre 2020?





Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Gentile signora,

dal 2 settembre, data di inizio della sua ultima mestruazione, sono trascorse quasi 11 settimane. I valori che lei riporta depongono per una gravidanza tra la ottava e la nona settimana, e se così fosse il concepimento sarebbe avvenuto nell’ultima decade di settembre. Questo vale soprattutto se lei ha cicli più lunghi di 28 giorni. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

