Quando ho concepito?

Una domanda di: Fabiana

Ho un dubbio che mi tormenta. Data ultima mestruazione 8 aprile. Data presunta parto inizialmente era il 15 gennaio. A seguito della traslucenza nucale la dpp è anticipata al 9 gennaio. Vorrei sapere con questi dati se è possibile risalire alla data del concepimento. Ho bisogno di togliermi questo dubbio che davvero mi sta tormentando. Grazie.



Giovanni Battista Nardelli Giovanni Battista Nardelli

Gentilissima Signora Fabiana, esiste una età gestazionale che si calcola dalla data dell’ultima mestruazione e una età concezionale che si calcola sulla base del CRL ( Lunghezza cefalo podali dell’embrione). La Translucenza nucale non data la gravidanza. Il suo ginecologo può forse aiutarla a stimare la data del concepimento, se i rapporti non sono avvenuti in uno stesso breve arco di tempo. Naturalmente “il concepimento” non coincide con il “rapporto ritenuto fecondante” perché gli spermatozoi possono sopravvivere alcuni giorni successivi al rapporto con eiaculazione. Pertanto, attenzione a non confondere il giorno del rapporto con il giorno del concepimento: si rischia di distruggere una famiglia, per fake news !!!!! Molto cordialmente.

