Quando ho concepito?

Una domanda di: Nadia

Mi scuso per il disturbo, vorrei chiedere perfavore un’informazione: ho avuto l’ultimo ciclo 21/03 (data presunta ciclo successivo 13/14 aprile, solitamente durata 25 giorni). Ho avuto un rapporto completo non protetto con il mio compagno (non ricordo quando ma penso ultimissimi giorni di marzo) e dopo 1/2 giorni mi sono accorta di avere delle perdite da ovulazione. Il 5/04 ho avuto un rapporto, non è avvenuta nessuna eiaculazione interna ed è uscito con largo anticipo. Il 16/04 ho fatto il test di gravidanza ed era positivo. L’11/05 ho fatto l’ecografia (la settimana prima la ginecologa non vedeva il battito dell’embrione ) e misurava 0,97: mi ha detto che sono in 6/7 settimane. Il rapporto del 05/04 non può esserequello del concepimento, vero? La ringrazio infinitamente per l’attenzione. Cordiali saluti.



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Gentile signora,

anche se è più verosimile che il concepimento sia avvenuto in seguito al rapporto degli ultimi giorni di marzo non si può escludere con matematica sicurezza

che non sia dovuto al rapporto del 5 aprile. Se è vero infatti che per iniziare una gravidanza gli spermatozoi contenuti nel liquido seminale

devono entrare in vagina e da qui risalire fino alle tube dove avviene il concepimento lo è altrettanto che nel liquido preeiaculatorio (che l’uomo

emette prima dell’eiaculazione) possono essere contenuti spermatozoi. E questo spiega perché il ricorso come contraccezione al coito interrotto, che

consiste nel non eiaculare in vagina, porta spesso al fallimento. Diciamo che in generale, specialmente quando i rapporti sessuali sono avvenuti in

date molto vicine, non è possibile stabilire quando il concepimento si è verificato e questo vale anche nel suo caso. Per sapere con sicurezza chi è il padre del suo bambino non resta che il test del DNA.

Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto