Quando ho concepito?

Il concepimento può avvenire solo nel giorno dell'ovulazione, che attraverso i calcoli teorici che si rifanno al calendario ostetrico non può essere individuato con esattezza matematica.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Gentile signora, indicare con esattezza matematica il giorno del concepimento non è possibile, anche se ovviamente si possono fare ipotesi molto vicine alla realtà specialmente quando il ciclo mensile è regolare. In linea teorica, la sua ovulazione dovrebbe essere avvenuta il 26 dicembre, cioè 14 giorni dopo la data d’inizio dell’ultima mestruazione. I rapporti sessuali che verosimilmente hanno determinato il concepimento sono quelli che si sono svolti più o meno tra il 20 e il 26 dicembre. L’ecografia di controllo potrà atarle la gravidanza ancora più precisamente, anche se non riuscirà a identificare prorpio il giorno del concepimento. Con cordialità.

