Quando ho concepito?

Una domanda di: Alessia

Buongiorno, ho un dubbio in merito al possibile concepimento in quanto non ho mai avuto realmente rapporti completi. La data del mio ultimo ciclo è 22/10/2020.

Ho avuto un rapporto non protetto con eiaculazione totalmente esterna il 25/10/2020. Poi ho avuto un rapporto il 31/10/2020 con una eiaculazione esterna ma ritardata, il mio compagno ai è “attardato” ad uscire, un altro rapporto il 2 o 3 novembre.

Alla prima ecografia il 11/12 era di 14 mm circa, mentre alla seconda della traslucenza era il 12/01 ( alla settimana 11+5) era 55 mm. Quale potrebbe essere la data del concepimento in base alle misure?

Grazie mille.





Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini

Buongiorno signora, generalmente l’ecografia che data la gravidanza da lei effettuata per la diagnosi prenatale permette di stabilire l’inizio dell’ultima mestruazione in base alle misure riscontrate dallo specialista e contestualmente di indicare come periodo ovulatorio e quindi coincidente con il concepimento circa 14 giorni dopo l’inizio della mestruazione. Nel suo caso quindi dovrà considerare che nel momento in cui ha fatto l’ecografia le misure sottintendevano una età gestazionale di 11 settimane + 5 giorni per permetterle di verificare l’inizio della sua mestruazione, al quale lei dovrà aggiungere due settimane che dovranno quindi essere intese come il momento del concepimento. Sperando di esserle stato utile la saluto con cordialità.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto