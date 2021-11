Quando ho concepito?

Una domanda di: Vanessa

Vi allego le risposte della prima ecografia per sapere se il concepimento c’è stato a fine mese di aprirle o da dopo il 9 maggio ? Grazie ma ho un

dubbio e vorrei sapere con maggiore sicurezza quando potrei aver concepito anche

in maniera approssimativa anche il giorno. Grazie, distinti saluti.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Buongiorno cara signora, le posso confermare che in base al referto ecografico che mi ha inviato il suo concepimento con tutta probabilità è avvenuto attorno al 23 di maggio. Se invece avesse concepito alla fine del mese di aprile, all’ecografia del 12 luglio il feto sarebbe stato già corrispondente a 10 settimane e di conseguenza le sue misure sarebbero state maggiori (almeno 30 millimetri e non 25 come nel suo caso).

Spero di averle dato una buona notizia, resto a disposizione se desidera, ormai lei è alla 28° settimana…ora viene il bello!

Cordialmente.



