Quando ho concepito?

Una domanda di: Alessia

Avevo già scritto ma non ho ricevuto la risposta al mio quesito.

Ho un dubbio in merito al possibile concepimento in quanto non ho mai avuto

realmente rapporti completi. La data del mio ultimo ciclo è 22/10/2020.

Ho avuto un rapporto non protetto con eiaculazione esterna il 25/10/2020.

Poi ho avuto un rapporto il 31/10/2020 con una eiaculazione esterna ma

ritardata, il mio compagno ai è “attardato” ad uscire e un altro rapporto il

2 o 3 novembre.

Alla prima ecografia il 11/12 era di 14 mm circa, mentre alla seconda del

12/01 era 55 mm, che dal ciclo era la settimana 11+5. In base alle misure

riscontrate quindi quale potrebbe essere tra quelle sopra elencate la

possibile data di concepimento?



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Gentile signora,

è impossibile indicare con precisione la data del concepimento, visto che gli spermatozoi possono vivere nell’apparato

genitale femminile fino a sette giorni. In più non ci riferisce la durata

media del suo ciclo mestruale (intervallo di tempo che intercorre tra l’inizio di una mestruazione e l’inizio di quella successiva), quindi non si riesce neanche in linea teorica a ipotizzare la data dell’ovulazione, che mediamente cade a metà ciclo. In teoria

comunque ci sono maggiori probabilità che il concepimento sia avvenuto in

seguito ai rapporti o di fine ottobre o dei primi giorni di novembre che non

in seguito al rapporto del 25 ottobre (a meno che lei non abbia cicli molto

corti, di 22 giorni, per esempio). Comunque, in casi come il suo la paternità si può

accertare solo con lo specifico test piuttosto che con calcoli a tavolino.

Cari saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

