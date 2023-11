Quando ho concepito?

Una domanda di: Martina

Le scrivo in merito a un dubbio che non mi fa dormire la notte. Le spiego in breve la mia situazione: ultima mestruazione il 4/08, con rapporto non protetto nella settimana del 15/08, e un rapporto non protetto il 29/08. I miei cicli non sono mai stati molto regolari, variano da 28 a 35 giorni. Ho effettuato il test di gravidanza il 10/09 con risultato “incinta 3+”. Ho effettuato un prelievo delle beta hcg in data 14/09 e sono risultate 26.000. In più, il 30/10 ho effettuato la translucenza nucale (NT) e sono stata datata ecograficamente di 12+3. Secondo tutti questi dati la probabilità che il rapporto fecondante sia stato il primo (quindi quello nella settimana del 15/08) sono più elevate rispetto al rapporto del 29, corretto? Se fosse stato il secondo rapporto, sarei stata ridatata secondo lei alla translucenza? I miei dubbi nascono perché al momento della prima visita ostetrica , la dottoressa mi disse che il feto sembrava qualche giorno più giovane, però poi questo dato è stato smentito dall’ecografia. Le chiedo scusa per la confusione di dati, spero di essere stata abbastanza chiara. In ogni caso la ringrazio per il tempo prezioso.



Salve cara signora, allora…in base alla sua ultima mestruazione lei era di 12 settimane e 3 giorni al 30 ottobre quando ha fatto l’ecografia di datazione. Questo significa che il concepimento è avvenuto verso il 18 agosto (ricordo che un rapporto non protetto in periodo fertile può portare ad un concepimento fino a 7 giorni dopo!) Se lei avesse invece concepito il 29 agosto, all’ecografia del 30 ottobre il suo fagiolino sarebbe stato solo di 11 settimane e non di 12 settimane e 3 giorni. Anche il valore delle beta e il test di gravidanza positivo di 3 settimane sono coerenti con la data della sua ultima mestruazione, per quanto l’ecografia sia di sicuro il parametro più preciso e affidabile per datare una gravidanza. Le posso quindi dare la conferma che il rapporto fecondante con tutta probabilità sia stato il primo e non il secondo. Mi auguro di averle risposto come si aspettava e che ora i suoi sonni saranno tranquilli (anche se in gravidanza cambia il ritmo sonno-veglia, vedrà che non le sarà difficile abituarsi ai tanti cambiamenti del suo corpo: è bellissimo diventare mamma!). Cordialmente.

