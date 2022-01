Quando ho concepito?

Una domanda di: Margherita

Vorrei avere un suo parere in merito a una questione sulla data del

concepimento che ora le esporrò.

Ho avuto le ultime mestruazioni in data 30.11.20; i miei cicli sono

abbastanza regolari (30/32 giorni solitamente). Ho eseguito il test di

gravidanza in data 8.01.21 con risultato positivo; ho successivamente dosato

l’ormone beta-hCG in data 11.01.21, il cui valore è risultato essere di 28.553.

La prima ecografia di datazione l’ho fatta il 25.01.21, quindi a otto

settimane esatte dall’ultima mestruazione e il valore del CRL è risultato

essere di 1,75 cm, corrispondente quindi all’epoca gestazionale.

Le chiedo se, alla luce di questi dati, è possibile che il concepimento sia

avvenuto in data 1.01.21, oppure deve essere avvenuto necessariamente prima…

spero mi possa dare conferma di questa seconda ipotesi.

La ringrazio per l’attenzione e attendo un suo cortese riscontro.





Bruno Mozzanega Bruno Mozzanega Gentile signora,

il bambino al momento del controllo ecografico corrispondeva esattamente a otto settimane, con concepimento sei settimane prima e quindi il 13 dicembre.

Rapporto fecondante dal 9 al 14 dicembre. L’ovulazione era dunque avvenuta in anticipo rispetto al suo solito, cioè intorno al 14mo giorno.

Se suo figlio fosse stato concepito a Capodanno, il 25 genniao sarebbe stato a 5 settimane e mezzo, eventualità incompatibile con il referto. Con cordialità. Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto