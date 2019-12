Quando ho concepito il mio bambino?

Una domanda di: Miriam

Le scrivo per un consulto sulla data del concepimento.

Premetto che ho sempre avuto un ciclo irregolare, alcune volte era in anticipo e alcune volte in netto ritardo, a marzo 2019 ho iniziato assumere

la pillola anticoncezionale Yaz, che ho interrotto il 16/17 giugno.

Il 17 luglio ho avuto il ciclo. Il 5/6 agosto 2019 ho avuto un rapporto non completo.

Poi dal periodo che va dal 10 al 17 agosto ho avuto altri rapporti non completi. Il 18 agosto è arrivato il ciclo. Il 30 settembre ho effettuato un test di gravidanza positivo, non avevo

nessun sintomo di gravidanza. L’ 1/10/19 ho effettuato le Beta-hCG con risultato 15.912. Successivamente, il 07/11/2019, ho effettuato la translucenza nucale.

La circonferenza cranica risultava essere di 65,1 mm; il diametro biparietale di 18,8 mm; la lunghezza vertice sacro di 53 mm. La mia ginecologa disse che invece di essere di 11+ 4 ero di 12+ 2, secondo quanto indicavano le misure. Vorrei chiederle gentilmente, per me è importantissimo un suo parere per sapere quando può essere avvenuto il concepimento. Grazie mille in anticipo

per la sua risposta.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve cara signora, in base al dato prezioso dell’ecografia che mi ha riportato riesco a dirle con ragionevole certezza clinica che il suo concepimento deve essere stato il 28 agosto. Quindi rispetto alla sua mestruazione del 18 agosto, l’ovulazione dovrebbe essere avvenuta in decima giornata invece che in quattordicesima. Il rapporto che ha portato al concepimento potrebbe essere stato anche nei giorni precedenti il 28 agosto, naturalmente.

Diciamo che, al massimo, possiamo presumere che il concepimento sia avvenuto a seguito di un rapporto avvenuto non prima del 21 agosto (si stima che in fase fertile gli spermatozoi possano sopravvivere nei genitali femminili fino ad una settimana). Spero di averla aiutata a chiarirsi con queste informazioni.

Noto che il termine di gravidanza è previsto per il 21 di maggio…quindi se non anticipa sarà di segno gemelli, proprio come me!

Chi ben comincia… è a metà dell’opera!

Un cordiale saluto.

