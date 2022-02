Quando ho concepito il mio bambino?

Una domanda di: Laura

Il 17 ottobre ho avuto l’ultimo ciclo.

Il 31 ottobre ho fatto il test di ovulazione ed era positivo, così io e mio

marito abbiamo avuto rapporti in quei giorni (anche nei giorni prima).

L’11 Novembre ho avuto un rapporto con un altro uomo, protetto, ma non

dall’inizio (il preservativo è stato messo dopo un po’).

Il 22 novembre scopro di essere incinta (dopo aver fatto il test di

gravidanza il giorno prima), le beta erano a 9136, 60 mlU/mL.

Il 6 Dicembre alla prima ecografia l’embrione misurava 11.

1 mm (settimana 7+2).

Il ginecologo mi dice che l’ovulazione è avvenuta proprio nel week end in

cui ho eseguito il test di ovulazione e pertanto dai rapporti con mio

marito. Secondo voi ci sono possibilità che sia stato concepito con l’altro uomo

l’11 Novembre?

Oggi 18/01 dalla translucenza nucale è risultato CRL 68, 40 mm.

Dimenticavo: i miei cicli sono di 31/33 giorni.

Vi ringrazio per la risposta, non mi do pace…





Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla Gentile signora,

è quasi certo che il concepimento sia avvenuto prima dell’11 novembre.

Tuttavia, purtroppo non è mai possibile stabilire con sicurezza matematica il

giorno esatto in cui si verifica. Dunque tenderei a confermare quanto le ha

detto il collega, cioè che il bambino che aspetta sia di suo marito, ma con una

piccolissima riserva dovuta appunto al fatto che i calcoli a tavolino

effettuati per identificare il giorno dell’ovulazione e il periodo fertile,

che è rappresentato dai circa cinque giorni che lo precedono, non possono

mai essere matematicamente esatti. In linea di massima, direi comunque che

può stare tranquilla. Con cordialità.

