In che giorno ho concepito il mio bambino?

Individuare con sicurezza in quale giorno sia avvenuto il concepimento e quale rapporto sessuale lo abbia determinato non è semplice, anzi può essere impossibile.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Gentile signora, il concepimento avviene il giorno dell’ovulazione, che si verifica circa a metà del ciclo mensile, inteso come intervallo che intercorre tra l’inizio della mestruazione e l’inizio di quella successiva. In un ciclo di 28 giorni, l’ovulazione avviene quindi intorno al 14mo, ma attenzione: anche un rapporto sessuale avuto sei-sette giorni prima può portare al concepimento perché gli spermatozoi maschili possono sopravvivere nel corpo della donna fino a cinque-sette giorni dopo l’eiaculazione. Il periodo fertile femminile si riconosce grazie alla comparsa del muco fertile, una secrezione inodore, trasparente, filante, che “accoglie” gli spermatozoi, favorendone la loro vitalità e la loro risalita nelle tube, dove avviene il concepimento. E’ molto difficile stabilire quale rapporto sessuale abbia determinato l’inizio della sua gravidanza perché i due rapporti sono avvenuti a un intervallo troppo breve l’uno dall’altro. Solo se l’ovulazione si fosse verificata, poniamo, il 31 dicembre potrebbe ipotizzare con un buon margine di sicurezza che il rapporto fecondante sia stato quello del 24 dicembre, ma questo solo lei può saperlo. Spero di esserle stato d’aiuto. Con cordialità.

Una domanda di: Raffaella Come si può risalire alla data di concepimento? Io presumo che la data sia o il 19 o il 24 dicembre come posso sapere quale delle due è la data del presunto concepimento? Grazie.

Gli Specialisti Rispondono

Intorno ai quattro mesi di vita, tutti i bambini dovrebbero imparare ad addormentarsi da solo: se questo non accade si può ricorrere a un metodo che nella maggior parte dei casi dà buoni risultati. »

Gli Specialisti Rispondono

Per ottenere risate e gridolini allegri dal proprio bambino, può essere sufficiente relazionarsi con lui in modo sereno e gioioso. »

Gli Specialisti Rispondono

Nel Web circolano bufale a volte così ben confenzionate da diventare credibili anche per persone competenti. Documentarsi sempre in modo meticoloso, prima di dare credito a ipotesi che mettono in discussione le scelte delle autorità sanitarie è quanto di meglio si possa fare per non cadere nelle tante... »