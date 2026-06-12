Quando inizia la gravidanza dopo il transfer?

In seno alla procreazione medicalmente assistita, l'impianto dell'embrione inizia subito dopo il transfer.
Una domanda di: Maria Rosa Ho 41 anni e ho fatto il transfer il 26/05/2026. Il valore dell'ormone beta-hCG il 10/06/2026 è risultato 670,06 UI. Da quanto tempo sono incinta? Grazie mille.
Francesco Maria Fusi
Gentile signora,
lei è incinta in seguito al transfer. L'impianto dell'embrione inizia subito dopo e il trofoblasto, che è il primo abbozzo di placenta, comincia a produrre abbastanza gonadotropina corionica umana, l'ormone beta-hCG, da essere valutabile dopo 8-10 giorni. Le auguro un felice proseguimento della gravidanza. Cari saluti.
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