Quando inizia la gravidanza dopo il transfer?

In seno alla procreazione medicalmente assistita, l'impianto dell'embrione inizia subito dopo il transfer.

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Gentile signora, lei è incinta in seguito al transfer. L'impianto dell'embrione inizia subito dopo e il trofoblasto, che è il primo abbozzo di placenta, comincia a produrre abbastanza gonadotropina corionica umana, l'ormone beta-hCG, da essere valutabile dopo 8-10 giorni. Le auguro un felice proseguimento della gravidanza. Cari saluti.

Una domanda di: Maria Rosa Ho 41 anni e ho fatto il transfer il 26/05/2026. Il valore dell'ormone beta-hCG il 10/06/2026 è risultato 670,06 UI. Da quanto tempo sono incinta? Grazie mille.

Rivolgersi a un Centro per la procreazione medicalmente assistita accelera i tempi quando si vuole un figlio, si hanno alcuni aborti alle spalle e 40 anni. »

Non è possibile indicare un percorso terapeutico valido in tutti i casi in cui è necessario rendere l'endometrio idoneo all'impianto: la scelta della strategia curativa dipende dal singolo quadro clinico. »

Se la gravidanza non si annuncia dopo un lunghissimo periodo di tentativi, è più che opportuno rivolgersi a un Centro per la procreazione medicalmente assistita (PMA) per effettuare tutti i controlli del caso e poi analizzare le opzioni proposte dagli specialisti. »

Gli Specialisti Rispondono

Non si deve avere fretta di ricorrere a cure farmacologiche ogni volta che le tonsille si arrossano, soprattutto se il bambino ha da poco affrontato una terapia con antibiotico. »

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Ci sono alcuni consigli da seguire per aiutare un bambino a rinunciare al pannolino. Tra questi, il più importante è forse quello di favorire la formazione di feci morbide e, quindi, facili da espellere. »

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Oltre a somministrare un farmaco contro la malattia da reflusso (che deve necessariamente essere prescritto dal pediatra), per limitare il fenomeno è opportuno seguire alcuni accorgimenti, tra cui cercare di rallentare il tempo della poppata. »

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A volte è necessario che trascorra più tempo affinché ogni più piccola anomalia si risolva. Quello che conta è comunque che il feto sia vitale e cresca a un ritmo regolare. »

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Non c'è alcun rischio né per la futura mamma né per il feto se la "piaghetta" (ectropion) sanguina, eventualità frequente proprio durante la gravidanza. »