Quando inizia la gravidanza dopo il transfer?

Dottor Francesco Maria Fusi A cura di Francesco Maria Fusi - Dottore specialista in Ginecologia Pubblicato il 12/06/2026 Aggiornato il 12/06/2026

In seno alla procreazione medicalmente assistita, l'impianto dell'embrione inizia subito dopo il transfer.

Una domanda di: Maria Rosa
Ho 41 anni e ho fatto il transfer il 26/05/2026. Il valore dell'ormone beta-hCG il 10/06/2026 è risultato 670,06 UI. Da quanto tempo sono incinta? Grazie mille.

Francesco Maria Fusi
Francesco Maria Fusi

Gentile signora,
lei è incinta in seguito al transfer. L'impianto dell'embrione inizia subito dopo e il trofoblasto, che è il primo abbozzo di placenta, comincia a produrre abbastanza gonadotropina corionica umana, l'ormone beta-hCG, da essere valutabile dopo 8-10 giorni. Le auguro un felice proseguimento della gravidanza. Cari saluti.

Quando inizia la gravidanza dopo il transfer?

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