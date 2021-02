Quando inizia la mia 38ma settimana?

Una domanda di: Rossana

Salve, ultima mestruazione 19 maggio. Quando inizio la 38ma settimana? E poi in queste ultime settimane devo fare qualcosa in attesa del parto? C’è chi ha già fatto i primi tracciati. Io non ho nessun malessere, solo pipi di continuo notte e giorno e non posso piu permettermi di camminare piu di 5 minuti a piedi per ho troppo pesentezza nella parte basse e poi mi viene subito da urinare. Grazie.





Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Gentile signora,

secondo il calendario ostetrico, che si basa sulla data di inizio dell’ultima mestruazione, nella 38ma settimana lei entra oggi. La data presunta del parto, che coincide con il termine della 40ma settimana, è il 23 febbraio. Quello che descrive, ovvero l’urgenza di fare spesso pipì è dovuto alla pressione a cui in questo momento è sottoposta la vescica: dopo il parto, ovviamente, il problema si risolverà. Non c’è nulla di particolare che ora deve fare, penso che le abbiano già detto quando eventualmente recarsi in ospedale per un controllo, nel caso in cui non iniziasse il travaglio. Per quanto riguarda camminare, se non se la sente di uscire cerchi almeno di muoversi in casa, per mantenere attiva la circolazione del sangue a livello degli arti inferiore. Dorma con le gambe un po’ sollevate e se possibile indossi le speciali calze a compressione graduata. Dopodiché non le resta che portare un po’ di pazienza, il traguardo è ormai vicinissimo. Le faccio tanti cari auguri.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto